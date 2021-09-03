遠東SOGO在最新公布的「AREA亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Entrepreneurship Award）」，以「打造台灣第一安全百貨，育留金牌服務業人才」、「洞見『疫』外需求，超前部署防疫安全網」兩項計畫，分別獲得人力投資與健康推廣兩大獎，能連續3年獲得素有「永續諾貝爾獎」之稱的「亞洲企業社會責任獎」肯定，為推行CSR近6年來共獲國內外近百項大獎肯定，再寫下新的一頁﹗

SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO是以「守護每位顧客與同仁的健康」、「保全每位同仁的工作權」、「協助利害關係人適應新常態」3項使命建構防疫安全網。

這次蟬聯AREA「人力投資獎」，堪稱是百貨業唯一。2020年疫情爆發，服務業首當其衝，SOGO不裁員、不減薪，讓員工在經濟上無後顧之憂，且福利不打折，打造安心安全的幸福職場，照顧員工與專櫃夥伴。啟動職安衛系統認證計畫，頒布「職業安全衛生工作守則；歷時5個多月通過國際認證，領先全台百貨導入職業安全衛生管理系統ISO 45001:2018。

SOGO全方位防疫讓顧客放心逛百貨。（SOGO提供）

在面對疫情時，以打造全方位「防疫安全網」獲健康推廣獎。當台灣第一位確診病例出現後，即啟動「防疫指揮中心」系統，訂定超過20項具體防疫措施指引規範，並啟動自主管理機制，迅速搭建「應變能力最快、最完整、最徹底」的防疫安全網。