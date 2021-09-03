李懿揪小蘿莉陳詩雅到湖口網羅美食。（年代提供）

樂天正妹啦啦隊員倪暄，也是李懿閨蜜，兩人大啖美食。（年代提供）

李懿帶著美女廚娘高珮喻品嚐在地美食。（年代提供）

美食節目《星奇網食》疫情警戒降級後首錄，主持人李懿揪日本AKB48認證小蘿莉陳詩雅，一起前進湖口網羅在地美食。李懿說第一次揪閨蜜錄電視節目，最樂的就是製作單位與攝影師，他們開心的程度令她懷疑製作單位對自己膩了。

因跟好友合作，話題聊得開，陳詩雅很快就展現真實自我，讓李懿嚇一跳：「她很敢講，例如吃一碗好吃的油飯，她就會說沒有一間油飯比得上這家，完全不怕得罪其他店家。」不只陳詩雅，李懿的閨蜜都是時下最夯女神，包含巫苡萱、倪暄、高珮喻，也將陸續在節目中跟著她到處趴趴走介紹美食，讓李懿笑說：「大家是不是覺得我是妹頭啊？」

《星奇網食》因為疫情停工，一聽到復工，李懿開心地說終於有東西可以吃了。但模特兒出身的她，還是很注重體態，先前因主持《名模出任務》肆無忌憚大吃，胖了5公斤，所以接下《星奇網食》主持棒後，慢慢訓練飲食控制，懂得為每道美食「留胃」：「一開始看到喜歡吃的會全部吃完，才錄第一間就再也吃不下，還跑去廁所催吐。後來才練習分配食物量，主持至今都沒變胖。」

李懿也常在臉書分享和男友的可愛互動，穩交男友6年，曾說2021年要結婚，但因疫情而沒有下文，她坦言兩人仍有在討論：「目前是訂在我38歲左右啦，但因為結婚是一股衝動，現在過了那個時期，且都已經認定對方了，好像有小孩再去登記也沒關係。」被問到現在想要有小孩嗎？李懿大笑：「現在真的還好，我爸比較想抱孫而已。」《星奇網食》每周六晚8點在年代MUCH 38台播出。