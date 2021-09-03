長榮機師(案16120)確診Delta傳染給高中兒，導致全校緊急停課，2800多人篩檢居家管理，對此衛生福利部草屯療養院精神科醫師沈政男就質疑，機師8月底確診(應為有症狀)，為何9月開學，兒子還照常去上課？

沈政男在臉書PO文表示，早在8月29日他就曾說過，打完2劑疫苗仍突破性感染的長榮機師是最該擔憂的案例，因為機組員入境僅須執行加強版自主管理，相當鬆散，呼籲指揮中心應更嚴格對待Delta以及機師問題。

他質疑機師兒子的學校已經停課，但父子2人這幾天有無在社區活動？有無去餐廳內用？更質疑為何父親剛入境，且已出現症狀，兒子卻還照常開學到校？

根據指揮中心疫調表示，案16120的長榮機師8月28出現喉嚨不舒服症狀，31日入境，9月2日採檢後，於今天確診，Ct值28，其兒為案16122的高中生，8月30日出現中暑症狀後，9月1日喉嚨疼痛，9月2日因父親篩檢陽性後被安排採檢，今日確診，Ct值僅11。