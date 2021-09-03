北市大同區大龍公園、松山區吉祥公園、松基公園、南港區南興公園及萬福公園之兒童遊戲場將進行全面改造。公園處將於9月10日至25日舉辦5場次，歡迎大家一起提供點子。

工務局表示，五座公園設施老舊、到了一定年限，且原先遊具不符合時代，配合公園整理更新，邀請大家參與前期規劃說明，將對公園或遊戲場的想像提出，提供意見與創意，未來將有新的共榮遊具、創意遊具。

公園處處長黃淑如表示，為讓孩子不再侷限遊戲方式，公園處以多元、挑戰及安全性為目標，更納入了公民參與的精神，希望提供變化多端、挑戰無限的空間，讓孩子開心快樂的遊玩。

公園處南港所主任莊國境表示，遊戲場改造工程將於今年展開規劃設計，設計初期邀請在地居民、使用者、陪伴者及關心遊戲場改造的市民朋友，一起參與遊戲場規劃設計說明會，未來遊戲場將更貼近小朋友的需要及喜愛。

說明會即日起開始報名，採取線上報名方式，每場說明會均有名額限制，相關活動報名資訊「小英雄冒險島」臉書粉絲專頁查詢。