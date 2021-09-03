《食尚玩家熱血48小時》企劃Google高分美食主題，為觀眾評選網路人氣美食。（TVBS提供）

威廉、風田及朵拉主持的TVBS《食尚玩家熱血48小時》除了以熱血任務為主，也常企劃Google高分美食主題，為觀眾評選網路人氣美食。3位主持人近日前往全台網評最高的台中旱溪夜市大啖小吃，威廉還自誇：「我們3個也是最近評分最受歡迎的主持群！」笑翻全場。

3人吃遍旱溪夜市的TOP 10攤販，首先第1間就來到夜市必吃的炸蛋蔥油餅，對於要爆吃十家美食，威廉及朵拉都只想分食，不敢一人吃一個，唯獨風田整塊吃完，笑說：「我們不要去想未來的事情，活在當下，吃就對了！」吃蔥油餅搞笑悟出人生大道理。而威廉難得對吃的保守，則坦言上次出外景就變胖3公斤，兩個月的健身都白費了。

旱溪夜市美食種類多樣，有來自斐濟的美食攤販、煉乳起司口味蔥油餅，還有用鐵板煎的潤餅捲，風田吃到潤餅捲後為之驚艷，讚不絕口：「以前潤餅我真的吃不懂，但酥皮的好好吃，現在吃懂了。」接著下一攤兩個男生大嗑鮮蚵，風田笑稱變得超亢奮，威廉調侃：「你眼睛都變亮了，是不是想趕快收工回家了？」

風田透露最近沒洗衣服、沒內褲穿，便逛起賣衣服的攤販，後來看中豹紋三角內褲，還問老闆娘好不好看，反被老闆娘嗆：「不要問我，是你在穿不是我。」《食尚玩家》每周一至周五晚10點在TVBS 42頻道播出。