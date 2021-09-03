曾經被俄羅斯總統普丁調侃為「過度強硬」的俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）發表公開談話稱，中國正在二戰後由美國塑造的賽場上與西方國家進行博弈，而從經濟層面來看，中國正在這個基於西方規則的博弈場上戰勝美國。拉夫羅夫這番談話極力支持中國對抗美國的經濟施壓，顯然很能迎合現階段大陸官方與民間的喜好。

陸媒引述據俄羅斯《莫斯科共青團員報》報導說，拉夫羅夫近是在斯維爾德洛夫斯克州(Sverdlovsk)首府葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)會見該州大型工業企業負責人時發表上述談話。

拉夫羅夫說：「我提到了西方正推行針對俄羅斯和中國的政策。在美國制定的所謂『威脅』清單中，經常首先被提及的就是中國，中國正在二戰後美國塑造的、隨後有所改進的賽場上『博弈』，例如佈雷頓森林體系、世界貿易組織（WTO）、全球化功能機制，所有這一切都是西方倡導的。全世界都接受了這些規則，包括中國在內。從經濟方面來看，中國正在這一基於西方規則的博弈場上勝過美國。」

2021年3月拉夫羅夫訪問中國，與王毅會面。（圖／美聯社）

據陸媒《觀察者網》報導，拉夫羅夫還抨擊美國說，諸多國際體系和規則都是由西方創建的，包括中國在內的全世界各國都接受了。但如今美國卻又開始呼籲要由西方引領改革，「這種邏輯與自由市場原則和公平競爭原則相去甚遠」。

在談及美國的對華政策，拉夫羅夫批評，美國對中國採取各種歧視性措施，中國通過世界貿易組織(WTO)爭端解決機構就相關問題對美國提起訴訟，而美國阻撓這些機構的調查。美國本應支持「公正地處理中國向其提出的訴訟」，但美方不願這麼做，還要求對WTO進行改革。

拉夫羅夫是一名資深的職業外交官，自2004年獲普丁任命為外交部長至今已達17年。按照普丁難以捉摸的行事風格，近期有可能讓這位高齡71歲外交部長退休。普丁在8月底的談話中明確稱讚了俄羅斯外交部的工作，但也不忘幽默調侃外交部長拉夫羅夫。普丁說：「以前俄羅斯的外交特點是隨時準備好讓步，……而如今完全不同了，俄羅斯外交部採取的是非常積極、有進攻性的立場。我甚至不得不提醒拉夫羅夫，他不是國防部長，而是外交部長。」