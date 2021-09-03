藝人玉兔很擅長下廚，常常在YOUTUBE頻道分享自己的好手藝，從宵夜美食到清涼飲品全都難不倒她，不過拍攝影片常常需要試菜，體重不知不覺就直線上升，當她發現時身材已經失控，為了恢復身材，她展開為期一個月的減肥計畫，除了培養運動習慣、增加飲水量，最重要是調整飲食習慣，終於成功瘦下5公斤。

▍1.培養運動習慣

玉兔買了一台跑步機，每天利用追劇的半小時慢跑，持續不斷的運動加上飲食控制，花了快一個月的時間瘦下5公斤。除了慢跑之外，玉兔分享如果想要加強雕塑身體線條，可以在慢跑前使用跳繩或是彈力繩，幫助身體暖身5到10分鐘，玉兔在重要工作行程的前一周也會特別加強運動力度，進行核心訓練，雕塑線條的效果非常好。

▍2.增加喝水量

玉兔在減肥期間飲水量很大，一天都有喝到3000CC，因為運動容易讓她感到口渴，沒有刻意提醒自己，就能達到理想的飲水量。這段時間玉兔狠下心戒掉飲料，不過她也擔心對自己太嚴格會讓心情低落，因此一周會喝一杯可樂來犒賞自己，平日真的很想喝飲料時，就泡茶包來解癮。

▍3.調整飲食習慣

玉兔自從培養運動習慣後，很容易感到飢餓，為了避免失控飲食讓減肥計畫泡湯，她在餐前會先吃有助於代謝的保健食品極素孅，用餐時先喝湯，不過她提醒絕對不能喝熱量高的濃湯類，要喝清湯，像是蛋花湯就是不錯的選擇，可以加大量青菜增加飽足感，睡前如果想吃東西玉兔也會喝湯，但如果隔天有重要工作，睡前就不會飲食，否則隔天容易水腫。

玉兔分享自己減肥期間主食以白肉為主，但她無法只吃雞胸肉，所以常常做一道美味又低卡的獨門料理，只需電鍋就可以完成：豆腐切片平均放置於盤底，上面放一條魚，再加薑和昆布醬油簡單調味，用電鍋蒸熟，最後撒上蔥花，非常簡單又兼顧美味，這道料理充滿優質的蛋白質，熱量低又能超飽。最後她提醒減肥時務必少吃加工食品、澱粉類，以原形食物為主，就能健康瘦下來。