車用與消費性電子產品旺季到，毅嘉（2402）8月營收為5.45億元，年增14％，然而在缺料影響下，8月營收比上個月小減約1400萬元，其中軟板營收為3.87億元，機構整合元件營收為1.61億元，毅嘉表示，零組件供應狀況仍持續影響下半年營運成長幅度。

毅嘉今年以來接單穩定成長，可是半導體零組件缺料，影響車用軟板客戶與消費性電子產品機構件終端客戶的拉貨進度，1月以來，單月營收始終在5～5.7億元之間徘徊。

時序已經進入毅嘉的傳統旺季，市場傳出，毅嘉機構件大客戶之一正是穿戴裝置大廠Garmin，為了迎接年底歐美市場耶誕旺季，Garmin對毅嘉下單積極，毅嘉也為了Garmin加開兩條生產線趕工，然而，比起機構件，軟板佔毅嘉營收比重高達7成，許多車用半導體一線大廠均在馬來西亞設立後段封測廠，馬來西亞疫情不降溫影響半導體封測生產線，8月以來許多車廠又輪番陷入停線危機，車用客戶拉貨進度影響毅嘉營收成長。

毅嘉8月合併營收合併營收來到5.45億元，便因為缺料之故而月減2.5％，不過車用與消費性電子接單成長，仍較去年同期增長約14％，單月營收持續維持在今年高檔。

毅嘉表示，隨著傳統旺季的到來，主要客戶需求增溫，客戶下單動能強勁，但由於東南亞疫情延燒的影響，目前供應鏈缺料的情況仍然嚴峻，未來缺料緩解的速度仍是影響毅嘉下半年營運成長幅度的關鍵。