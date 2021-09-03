港交所權益披露顯示，小米董事長雷軍對公司的持股占比降至不足一成。

港交所3日披露，8月31日，小米董事長雷軍不再控制慈善機構「雷軍基金會」，所以雷軍也不再持有「雷軍基金會」手上3.08億B股的權益，持股總數也由原來約21.7億股降至約18.62億股，意味雷軍的小米B股持股量由10.63％降至9.12％。

以3日收盤價25.40港元計，「雷軍基金會」手持小米B股價值78.28億港元。

小米公關部總經理王化在微博表示，雷軍不再控制雷軍基金會導致可統計數量降低，並非減持，這家基金會是一家具有公共性質的慈善機構，而雷軍根據香港的條例終止對基金會的控制。

資料顯示，雷軍基金會是在今年3月1日成立，是屬於香港「稅務條例」第88 條獲豁免繳稅的慈善機構或慈善信託。雖然捐款人如果向免稅慈善團體作出「認可慈善捐款」，可以申請扣稅，總額最高可達應評稅入息或利潤的35％。不過由於雷軍是捐贈股票，而非現金，估計雷軍將不能申請扣稅。

小米在7月時宣布，雷軍向兩家慈善機構「小米基金會」及「雷軍基金會」分別捐贈約3.08億股B股，強調上述兩家機構均將所得款項作公益用途。