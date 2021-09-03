長榮機師確診Delta，傳染給就讀桃園市北科附工的兒子，全校緊急停課，市長鄭文燦也緊急宣布市內中秋活動全面暫停，防止疫情擴大，衛福部醫福會執行長王必勝也突然現身校門口，讓網友直呼「這次真的不太妙」。

案16122的長榮機師兒，9月1日開學日到校上課，2日因身體不適請病假，今天(3日)確診Delta，全校緊急停課，142人入住集中檢疫所，2703人篩檢後自主健康管理。

北科附工傳出Delta案例後，王必勝也突然現身在校門口，面對記者追問情況，他僅低調表示「我來了解一下」，說完謝謝大家後，隨即快步進入校園。

事後王必勝步出校園時，再度被記者圍堵，他表示風險確實不小，但一切還是要看檢驗結果，再視結果做進一步處理，對於學生如何被轉移至檢疫所，王必勝坦言自己也還不清楚，需要詢問。

由於過去王必勝多為爆發重大群聚案，如衛福部桃園醫院群聚、京元電子群聚與環南市場群聚時，才會現身親自坐鎮現場，此次現身北科附工，也讓不少網友直呼「必勝出現，看來狀況不妙」、「要他出馬就表示不樂觀」、「這是代表事情大條了嗎」、「他出現的時候都是大規模惡化的時候」。