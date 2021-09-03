適逢開學季，中秋節也即將到來，HAPPY GO即日發起一系列「10點捐」公益活動，藉由線上紀錄片與互動感十足的票選活動，邀千萬卡友共同關懷弱勢孩童議題，活動期間透過HAPPY GO App完成指定任務，就能利用零碎點數幫助喜憨兒與唐氏症孩童建立自我價值與增加就業機會，還能幫助偏鄉弱勢兒少在求學過程得以吃飽、穿暖。

目前三餐不足仍然是許多偏鄉弱勢孩童面臨的困境，對此，HAPPY GO即日起響應喜憨兒基金會「送愛到部落」愛心餐盒募集活動，9月6日前透過HAPPY GO App觀看影片即可完成任務並捐贈10點表達支持，所得點數將全數捐給喜憨兒基金會。這項活動的目的是讓憨兒從製作愛心餐點的過程中建立自我認同的價值，並將這份溫暖伴隨愛心餐點實質傳遞給部落貧童。

為迎接中秋節，HAPPY GO也與唐氏症基金會合作「中秋佳節分享愛」活動，9月13日至20日透過HAPPY GO App可用10點參加月餅禮盒票選活動，除了幫唐寶寶一圓就業夢，讓孩子們能夠發展獨立自主的能力，參加者還有機會獲得「FUN心玩，登月趣」中秋主題月餅，感受唐寶寶們用最溫暖最認真的雙手所揉製出風味絕佳的月餅，所得點數也將全數捐贈給唐氏症基金會

HAPPY GO在8月份疫情趨緩之際也發起「Stay together陪你疫起走線上畫廊」聯合公益活動，由喜憨兒基金會、唐氏症基金會、伊甸基金會和聯合勸募協會的小小藝術家們共同創作，展現孩子們的藝術天分，及對全台第一線防疫人員的真摯感謝，活動推出後引起各界迴響和共鳴。HAPPY GO邀請全台民眾持續透過HAPPY GO官網或App欣賞畫作之餘，可透過捐贈HAPPY GO點數或是捐款功能來表達對公益團體小朋友們的支持與愛心，也可透過HAPPY GO App將雲端發票捐贈給所支持的公益團體。