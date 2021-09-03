大陸河北秦皇島有位警察老陳，為了宣導反詐騙不遺餘力，不惜上直播連線各大主播，然而其中一位外型亮麗的長髮美女就顯得有點心虛，最後禁不起老陳追問，當場招認自己真實身分「我是男的」，急忙解釋自己為何男扮女裝的模樣，逗得網友哈哈大笑，直呼滿滿求生欲。

大陸秦皇島警察老陳近日因為在抖音直播宣傳反詐騙意外走紅，其中最令網友印信深刻的一段直播，莫過於是老陳與一位長髮飄逸的美女直播連線。老陳一開始親切向對方打照呼：「你好，請問美女是什麼主播？」但美女不知道為何，表情卻有些心虛，眼神游移不定緩緩吐出：「我害怕。」

最後美女禁不起老陳不斷提問，在尷尬笑了幾聲後，突然招認：「警察叔叔我是男的。」不過這位男扮女裝的偽娘直播主也不忘為自己解釋，強調他與老陳一樣也是個反詐騙主播，目的就是為了讓大家不要被網戀騙錢，是個正能量滿滿的主播。

然而偽娘結結巴巴急忙解釋的慌亂模樣，也逗樂大票網友，紛紛留言「這美女求生欲望超強」、「笑死人了，一抓一個准」、「這個男扮女裝，就是詐騙，先抓起來」、「笑死我了，員警叔叔中間也差點沒ㄍㄧㄣ住，笑場了」。