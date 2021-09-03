繼2日下午南下拜會台南市長黃偉哲，3日傍晚T1聯盟「心」會長錢薇娟又代表聯盟拜會新北副市長劉和然，中信育樂公司董事長陳國恩與新北中信特攻總經理張樹人也特別抽空作陪，劉和然開心地說：「很高興新北能夠同時擁有2支職籃球隊，身為地主城市當然全力支持，絕不偏頗。」

未來T1新北中信特攻將和PLG新北國王共以新莊體育館作為主場，像極了美國的洛杉磯，同時擁有湖人和快艇兩支NBA球隊，且共用Staples Center為主場，劉和然說：「為了能夠讓2支職籃球隊都能在最棒的場館比賽，我們甚至決定取消新莊體育館OT的計畫，由市政府繼續自營，就是希望能夠完全配合2支球隊的主場需求，而且對於兩支球隊的主場協商，也都保持公正的立場，絕不偏頗，畢竟這兩支球隊都代表了新北市。」

對於新北市政府的大力相挺，解決棘手的主場場館問題，錢薇娟致上深深謝意，也誇讚新北市是座籃球城市，她說：「HBL男籃有泰山、南山、能仁3支傳統強隊，女籃也有淡商、南山2支勁旅，今年HBL新北更包辦男、女籃冠軍，真的是名符其實的籃球城市，擁有這麼多的籃球名校，以及將近500萬的人口，我相信絕對有機會支持兩支職籃球隊，大家一起打拼，讓新北的籃球風氣愈來愈興盛。」