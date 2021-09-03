諾貝爾經濟學獎得主史蒂格利茲（Joseph Stiglitz）指出，新冠肺炎疫情曝露美國經濟系統的失靈之處，現在是重新調整美國經濟的好時機，不能平白浪費這場危機。

世界銀行前資深副總裁暨首席經濟學家史蒂格利茲2日表示，新冠肺炎疫情凸顯美國經濟系統的弱點，例如不平等、氣候危機，以及市場經濟缺乏彈性等。

史蒂格利茲在義大利舉行的安博思論壇（Ambrosetti Forum）受訪時表示，他樂觀相信許多現行的問題可以同時解決，因為這些問題互有關聯。

現年78歲的史蒂格利茲指出，舉例來說，美國應該投資「綠色」基礎建設，創造就業機會，並協助減少不平等。他說：「一旦專心致力，便能發現能夠一次同時解決兩三個問題。」他強調美國擁有勞動力與資本。

史蒂格利茲認為，「稍微」調高稅率作為「公共利益所需之事」的財源，對美國經濟是「健康的」。

130個國家在7月支持全球最低企業稅率15％，史蒂格利茲表示，此舉終結全球爭相降低稅率的問題。成功的經濟不僅僅取決於稅率，還要考量其他因素，例如基礎建設與研究發展等。

史蒂格利茲表示，越來越多人認為，美國必須更新擁有125年歷史的過時法律，並解決美國市場力量過大的問題。他指出，「過去35年來，市場力量集中的問題已經大幅加劇。」

史蒂格利茲認為，過度監管與課稅過重不會讓西方國家將競爭優勢輸給新興經濟體與大陸。他說：「我相當有信心這反而會使我們變得更加強大。」

史蒂格利茲強調，競爭會讓市場經濟變得更具創新力，然而獨占則會阻礙創新，畢竟「我們已經目睹企業巨擘如何壓制創新」。