受大陸法規限制，中企為吸引外國投資者，以往會在境外設立可變利益實體（Variable Interest Entity，VIE），並向大陸國家發改委等監管機構申請向這離岸實體注入資產。然而有知情人士透露，最近有初創公司向發改委申請，向開曼群島等地註冊成立的VIE注資時，遭到拒絕。

香港經濟日報報導，不願具名的知情人士指出，與發改委接洽的公司被告之，關於VIE的對外投資程序正在停止，而監管機構正在討論在全國範圍對VIE進行更嚴格的監管，但規則尚未確定。

目前，不少VIE架構的中資股，均在港股和美股交易，例如騰訊和阿里巴巴等。

上月，美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）警告，指美國投資者未必充分了解所投資的中概股，並提到已暫停審批中概股以VIE架構上市的申請，直至中概股能夠全面披露所面臨的政治及監管風險。

7月就有消息指，中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，包括使用VIE架構的公司。消息指出，新規例下，以VIE架構的企業在香港或美國上市，都需要得到大陸批准。