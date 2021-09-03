疫情漸漸趨緩，來到了下半年又是百貨公司及Outlet準備迎接周年慶的購物旺季的時候，特別是近年的Outlet均主打一站式吃、喝、玩、樂的主題，因此各大業者都已經陸續完成改裝，摩拳擦掌準備後疫情時代，及振興券的帶動消費潮，像位於高雄的義大世界購物廣場Outlet，9月5日就正式迎來全新美妝服務專門店「iGLAMOUR愛．迷人」正式開幕。

義大世界購物廣場全新的「iGLAMOUR愛．迷人」，全店共126坪、採猶如國外美妝通路般，集合了5大專區，從保養到彩妝、香水、髮品以及美妝小物等商品。（石欣蒨攝）

義大世界購物廣場全新的「iGLAMOUR愛．迷人」，代理了如韓國的天然植萃系品牌FEMMUE、法國皇室御用護膚品牌algologie、美國果漾系美妝品牌JUICE BEAUTY等全台獨家品牌。（石欣蒨攝）

義大世界購物廣場此次帶來了全台Outlet首店、由義享集團自家打造的「iGLAMOUR愛．迷人」，全店共126坪、採猶如國外美妝通路般，集合了5大專區，從保養到彩妝、香水、髮品以及美妝小物等商品，從國際品牌到開架美妝，更有全台獨家品牌如韓國的天然植萃系品牌FEMMUE、法國皇室御用護膚品牌algologie、美國果漾系美妝品牌JUICE BEAUTY等一應俱全，而且店中還有玩美Play Station，提供開放式試妝台、AR試妝機、肌膚檢測儀，以及PRO級美容顧問提供個人化的服務，可是台灣少見，且相當全面的美妝通路，預計可達到6000萬營業額的年目標；5日到11日與高雄義享時尚廣場同步推出限量排隊商品，義大E卡會員更享開幕限定活動。

義大世界購物廣場中占地363坪，集合了全台獨家的BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、KENDALL+KYLIE等時尚品牌的「紐約新時區」。（義大世界購物廣場提供）

另外還有占地363坪，集合了全台獨家的BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、KENDALL+KYLIE等時尚品牌的「紐約新時區」，配上去年4月開幕、主打歐洲直送精品的「Luxury Mall」，共有20個一線精品品牌，還有如獨家的MCM也在館中，以2折到6折的定價，讓消費者能夠買到真正Outlet價的精品。義大世界購物廣場就表示，雖然今年5月疫情爆發後，「Luxury Mall」原本預計2億元的年目標掉約60%，但業者快速作出反應，不僅架構了電商網站，還有熟客直售系統等，讓不同地區的客人都能買到館內商品，還有推出品牌直播的服務後，最高紀錄40分鐘就達20到30萬的業績，加上現在兩個新區域在今年的開幕，讓義大世界購物廣場帶來與別的Outlet差異化的優惠，因此就算受到疫情影響，仍預計今年年目標還是能夠與去年41億元持平，也期待今年振興券的推出，能夠帶動20%以上的業績成長。