第一批93萬劑BNT疫苗已經抵達台灣，卻引發搶功爭議。我駐德代表謝志偉日前表示，民間買BNT是一場「接力賽」，政府從去年8月到今年1月和德國BNT採購疫苗就是400公尺前三棒，質疑功勞只歸第四棒？之後他也在臉書為此槓上台北市長柯文哲。資深媒體人黃光芹感嘆，謝志偉的問題在於，BNT疫苗明明近在眼前，卻成為他最遙遠的距離。

黃光芹3日在臉書貼文指出，謝志偉的問題在於，BNT疫苗明明近在眼前，卻成為他最遙遠的距離，沒有人苛責他，他卻反跳出來貶抑他人。見笑當生氣，眼紅加忌妒，顛覆了他慣有的Rap風。

黃光芹表示，總統蔡英文營造的「官民合作」論，好不容易為執政黨扳回一點顏面，如今眼見花開並蒂，卻遭謝志偉亂入，只見滿園的狼籍。她甚至直言，BNT在德國沒錯，謝志偉是駐德代表沒錯，但BNT疫苗戰，對他來說，卻淪為臉書作戰；他應見民間力量而低頭，卻反而揚首惹爭端，實在不智，也令人搖頭。

網友回應說，「真的～他話太多，而且感覺充滿政治算計..令人厭煩。」、「他如果很夠力，就應該透過他直接購買3000萬劑BNT，事實上他根本使不上力，所以只能在旁邊敲邊鼓，刷刷存在感吧？」