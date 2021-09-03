長榮近日接連傳出機師確診Delta變異株案例，其中一名機師更是謊話連篇，還違反防疫規定外出，對此民航局也做出回應，表示已掌握初步資料，將會約談當事人，若確有其事，將依規開罰至少10萬元，長榮更不排除開除當事機師。

長榮5天3名機師確診，其中一名機師足跡遍佈全台；另一名機師則是在自主管理期間屢次違規，外出與親友聚餐，甚至在返台前就已出現症狀，卻在健康聲明書上勾選無症狀，最後傳染給高中兒子，導致全校緊急停課篩檢，2800多人需入住檢疫所或自主居家管理。

對此，長榮航空也發表聲明，一名已完成兩劑疫苗施打的機師於近日確診，經疫調發現其8月26日自芝加哥返回台北後，於7天的加強型自主健康管理期間與朋友餐敍，並在8月30日執勤台北-布里斯本勤務前，未確實填寫健康聲明書。已違反防疫相關規範，內部今天已展開事實調查，預計明天召開紀律評議委員會進行議處。

依據傳染病防治法，違規自主健康管理的機師，最低可罰10萬元，依情節大小加罰，沒有額度上限。