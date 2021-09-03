中央氣象局表示，明（4日）午後中南部地區及各地山區仍有局部大雨發生機率。(氣象局提供)

今天（3日）午後各地山區、西半部近山區的平地及嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨，隨著降雨趨緩，晚間僅剩西半部有零星陣雨機會。中央氣象局表示，明（4日）各地天氣多雲到晴，午後中南部地區及各地山區仍有局部大雨發生機率；週末花東地區、恆春半島受到東風波水氣移入影響，也有局部大雨發生。

氣象局指出，明天氣與今天類似，各地為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，山區及中南部地區有局部大雨發生機會，清晨、夜晚西半部偶有零星雨，東南部及恆春半島不定時有零星降雨；溫度方面，明各地高溫約32-34度，花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，外出須做好防曬並補充水分。

「天氣風險」預報主播簡瑋靚指出，未來幾天太平洋高壓會逐漸東退，午後雷陣雨會一天比一天明顯。(摘自天氣風險Weather Risk)

「天氣風險」預報主播簡瑋靚指出，未來幾天太平洋高壓會逐漸東退，午後雷陣雨會一天比一天明顯，加上東台灣海面上有水氣移入，東側降雨會提高，東南部地區會出現較明顯陣雨，不排除降雨時程更長、雨勢更大，不過未來四日降雨仍以午後雷陣雨為主。

氣象局一週天氣概況說明，週日至下週一（5日、6日）太平洋高壓偏弱，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。隨後至下週五（10日）高壓又稍增強，各地天氣多雲到晴，午後雷陣雨有機會減少，局部性大雨也有機會降低。