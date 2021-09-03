《被背叛的田川的憂鬱》劇照。（friDay影音提供）

日劇擴大戰線，30分鐘深夜劇比黃金檔選擇更多，friDay影音上線7部適合配飯的30分鐘劇，由「傑尼斯west」濱田崇裕主演的《武士助手 逢坂君！》改編自同名漫畫，他在戲中演技力大爆發，又裸又吼又純真；龍星涼主演人氣綜藝綜藝節目《跟拍到你家》，不但讓劇迷了解做節目的酸甜苦辣，每集特別來賓更是精挑細選，重現七段比戲劇還曲折的人生。

前人氣女團「乃木坂46」成員堀未央奈畢業後讓粉絲為之一驚，在《被背叛的田川的憂鬱》刷新觀眾三觀，不但當惡女樂在其中，每集的服裝也成為網友討論話題，男主角犬飼貴丈的絕地大反擊也讓人期待，上週末播出最後一集，男女主角也分別在官方社群網站向觀眾喊話感謝支持到最後一刻。同樣走復仇路線的《Risky我們的愛情很危險》，則是愛恨交織的女性復仇懸疑劇。

日前上架的還有由知名小說改編，描述松岡昌宏飾演的主角作為警視廳人事一課監察係所屬警官，以「警察中的警察」身份監視警視廳內的可疑人物及行為，加上演技派男星仲村徹，攜手合作《密告之歌 ～警視廳監察檔案～》，是部短短30分鐘充滿驚險和神秘感的暗黑系冷酷懸疑劇。此外描述男女各式各樣的初體驗的《距離初體驗還有1小時》，則是讓人看了臉紅心跳也有些真實。