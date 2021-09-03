龍華科大培養學子跨領域專長及創新能力，師生近年參賽頻頻獲獎。（校方提供）

龍華科大致力打造學子職場黃金競爭力，學生畢業後廣受企業歡迎。（校方提供）

有雜誌媒體在「企業最愛碩士生」TOP 30最新調查結果出爐，龍華科技大學繼去年勇奪全國私立科大第一名後，今年再度蟬聯第一，在技職體系排名第2，較去年排名提升2名，不僅超越許多公立科大，更是唯一入榜全國TOP 30的私立技專校院，證明該校近年積極致力產學合作、提升創新研發能量、強化學子職場競爭力的卓越辦學成效，已廣獲業界高度肯定。

該雜誌1997年起進行「企業最愛大學生調查」，定期檢視高等教育趨勢動態及企業人才需求，近年因應產業升級，專業人才缺口擴大，2017年新增「企業最愛碩士生調查」，今年調查結果發現，2021年是企業最缺工的一年，有超過兩成雇主認為人才短缺、比前一年更難找到合適人才，創近五年新高。

在國內高教環境面臨少子化、私校退場與近兩年COVID-19疫情持續衝擊等嚴峻挑戰之際，龍華科大在今年調查結果，仍維持「媒體、企業雙掛保證」的辦學卓越品質，持續蟬聯企業最愛碩士生私立科大第一，並在「電子電機／資訊／通訊／光電」、「生物科技／化工化學／食品生技／農藝」及「觀光餐飲／旅館休閒」等3個學群入榜TOP 10，均為榜上唯一的私立科大，整體績效表現非常出色。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，以培養務實人才為首要目標，長期深耕產學合作，龍華科大在102年率先推出「訂單式學程」，由企業下「訂單」，學校與合作企業共同設計課程內容，邀請業師授課、安排實習，培育學子具備解決企業實際問題的能力，畢業後優先錄用。106學年起，效法美國歐林學院做中學模式，陸續成立「物聯網」、「智慧機器人」、「智慧商務」、「互動科技與多媒體 (原影視製作與行銷)」等4個PBL跨領域專題導向學程專班，培養學生跨領域專長及創新能力。

葛自祥指出，全球已邁入5G、AI及物聯網的智慧應用新時代，因應台灣5G人才蓬勃需求，龍華科大近年更積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據學程等工業4.0學程，學校獲選教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造」與「(5G)行動通訊模組測試與調校」類產業環境實作基地的學校，透過類產業環境工廠與業界同步的產線實作場域，提供完整的一站式實習，讓學子對焦5G產業需求，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。

不畏少子化浪潮，龍華科大持續投入資源優化各學院「類產業環境實作場域」師資與設備。工程學院擁有2座教育部產業菁英訓練示範基地，以及「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」、「連結亞洲·矽谷之跨域智慧物聯網創新實作教室」、「機器人拋光研磨研發中心」，並設置經濟部iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等術科考場；目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，培育半導體人才。

另外，龍華科大管理學院建置「企業資源規劃暨雲端產學應用示範場域」、「國際市場開發專業教室」；人設學院建置「互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」等，期望透過產官學研通力合作，讓學生提前掌握產業趨勢，進而打造職場黃金競爭力，成為未來社會最夯人才。