炎亞綸（中）首度入圍金鐘，多位選秀男孩為他慶祝。（火星多媒體有限公司提供）

炎亞綸（左起）與唐綺陽、Sandy（吳姍儒）主持的《36題愛上你》入圍第「綜藝節目主持人獎」與「綜藝節目獎」。（公視提供）

炎亞綸出道17年從歌手跨足演員、主持圈有成，手上目前同時握有3個節目，今年不僅入圍金鐘綜藝節目主持人獎，還有東森實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》正熱播中。昨（2）日他剛得知入圍消息後的第一個工作，就是錄製《A級戰場》，製作單位貼心地和參與選秀的男孩們特地為他安排慶祝活動，趁著炎亞綸上台彩排時，假裝要拍大合照，一群人衝上台拉出彩炮為他恭喜，他笑言大家把「Timing（時機點）」抓很好：「再晚個兩秒，我可能就要發現他們偷偷幫我安排驚喜了！」

其實炎亞綸上台不久後，就立刻向同樣入圍金鐘獎的節目導播道賀，展現他體貼的一面，拍完照後又被留在台上，機警的他立刻察覺流程不對勁，幸好玩家們反應迅速，當棚內背景螢幕一放出煙火畫面，立刻衝上前包圍炎亞綸向他道賀，炎亞綸瞬間大笑合不攏嘴，雙手合十向大家表達感謝，還有玩家現場即興獻熱舞，氣氛超歡樂。他當下表示還是心繫玩家的表現，「今天我入圍是小事情，你們比賽是大事情。」這是他首度入圍金鐘獎，他不忘用自己的例子鼓勵正在追逐星夢的玩家們：「努力絕對會有收穫，而且在你意想不到的時候，所以要Keep fighting！」

炎亞綸表示入圍金鐘是「無心插柳柳成蔭」，原本只是抱著和朋友唐綺陽、Sandy（吳姍儒）一起玩的心態接下主持工作，逐漸發現主持人的重要性，為了不讓受訪者看似只是帶著作品做表面宣傳，炎亞綸努力讓他們願意在節目中分享自己真實的一面，藉此讓觀眾透過訪談對表演者產生共鳴，「一邊呵護著他們（受訪者），又要讓觀眾覺得他們是可愛的。」

主持選秀節目《A級戰場》和訪談節目是截然不同的挑戰，但炎亞綸認為兩者有雷同之處，「人與人之間交織的故事」都是這兩個節目的看點，無論各類型節目，他都嘗試和來賓或玩家有更多交流，「在《A級戰場》和玩家更貼近，因為我陪著他們成長，溝通的門開的更久，我就可以更了解他們。」炎亞綸也發現和男孩們日漸熟悉後，他們終於願意敞開心房分享他們的經歷。

唯一不同的是，主持《A級戰場》必須更深入理解唱跳歌手的領域，「包含舞蹈、歌唱技巧和舞台表演。」他謙虛表示，「好險自己有多年經驗，即使沒有做到非常完美，但是大家會理解我是希望讓舞台精彩、更有挑戰性和魅力，而去幫助每一個選手。」《Be the ONE：A級戰場》每周六22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架。每周日22點在東森綜合台32頻道播出