晶圓代工漲價效應持續發酵，美股早盤因8月就業數據不如預期，3大指數漲跌不一，唯獨費城半導體指數開低後翻紅，漲約0.6%，台灣晶圓雙雄二哥聯電在美上市的ADR大漲逾5%，台積電ADR也有約2%的漲幅。

台股今日由晶圓雙雄領銜上漲，終場大漲197點，以17516點作收，台積電漲逾2%，股價一舉站上620元，為約半年以來的新高價，而二哥聯電更是驚人，開盤漲逾2%，盤中一路走高，尾盤逼近漲停收漲9.38%，收在每股70元的價位。

近期晶圓代工漲價題材效應發燒，外資連續8天大舉買進聯電，今日更大買8.5萬張，短短8個交易日，聯電漲幅已達2成之多，晶圓龍頭台積電近期也備受外資青睞，連續8個交易日買超台積電逾8萬張。

隨著成熟製程報價上揚，外資圈齊看好聯電基本面，野村、美銀和摩根大通等多家外資皆給予70至80元的目標價，高盛則大膽預估102.8元的推測合理股價，就今日每股70元的收盤價來看，還有逾45%的上行空間。

受惠漲價題材發酵，市場資金回流半導體產業，截至台北時間22點19分，費城半導體指數上漲29點或0.85%，暫報3440.33點；聯電ADR上漲0.63美元或5.39%，暫報12.38美元；台積電上漲2.72美元或2.26%，暫報123.51美元。