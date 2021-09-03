疫情趨緩警戒降級，民眾外出旅遊的心情早已按耐不住，昨(2)日新北市三芝區登山客1行4人到紅葉谷瀑布登山賞景，卻因為路況不熟，返程時迷路受困山中，淡水警分局獲報後，立刻偕同15名淡水、三芝地區消防人員及義消趕赴救援，花費近2個多小時，將她們脫困帶下山，結束一場驚魂記！

淡水警分局表示這一行登山客4人都是年約50歲的女性，昨(2)日11時許相約前往三芝紅葉谷瀑布登山賞景，卻因美景流連忘返，錯過了下山的時間，4人在山谷間摸黑下山，卻在八連溪途中迷失方向受困，由於身上沒水、沒食物，也沒足夠的保暖衣物，其中又有人因體力透支無法再往前移動，才趕忙報警請求協助。

消防局利用發送簡訊方式獲知受困民眾正確經緯度位置，警消結合當地山友，攜帶燈具、水等物資摸黑上山搜救，所幸於晚間6時50分許在五腳松瀑布附近尋獲4名登山客，其中1名登山客因身體不適，經現場救護人員評估後送往馬偕醫院就醫，其餘3人均未受傷，連忙感謝警消幫忙，對於因為路況不熟受困，造成大家困擾深感抱歉！

淡水警分局呼籲民眾登山前務必做足行前功課，掌握前往山域狀況、路線及氣侯，同時應準備充足夠食物、飲水、照明、通訊及防寒衣物，才不致於錯估行程及動線，更提醒民眾，若不慎迷途應善用行動科技輔助報案以及原地待援，才能縮短獲救時間。