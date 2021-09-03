（新台幣對美元匯率連2年居最強勢亞幣地位。資料來源／法外貿銀）

全球科技競爭風起雲湧，加上本土疫情狀況起伏不定，法國外貿銀行亞太區經濟研究部門 3日指出，新台幣仍然是 2021年迄今最強勢的亞洲貨幣，對美元匯率截至目前升值2％，相對上，日圓、韓元對美元匯率同期間貶值超過6％。

這已是新台幣連續第2年穩坐「最強亞幣」寶座，根據央行的官方數據，2019年底迄今，新台幣對美元升值了8.67％，升幅居次是人民幣的7.86％，台灣和中國大陸的GDP規模差距懸殊，同樣能把代表經濟實力的貨幣弄的如此強勢？！外商銀行經濟研究團隊對此感到意外。

法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊，因此把最新一期的亞洲焦點報告，聚焦在相當罕見的新台幣匯率議題上，並摘要研究發現指出，計有四大原因支持了新台幣的強勢格局。

其一，台灣的貨幣政策：和其他亞洲經濟體相比，台灣一直保持相對謹慎的貨幣政策。央行僅在2020?年3月將政策利率下調了?25?基本點至?1.125%。相較於韓國近日已作出升息動作，代表韓國已不再侷限於疫情對經濟的干擾，對於房價、物價高漲更為在意。

其二，台灣經濟基本面始終?勁，法巴銀估測台灣今年GDP 年增率高達6.4 %，而外需和投資充足，在消費疲軟的情況下，台灣經濟靠出口貿易力挽狂瀾，對於出口商來說，這意味著他們手頭有更多美元，任何兌換都可以迅速抵消潛在的貶值壓力。加上自2019年8月推出「歡迎台商回台投資行動方案」以來，台商回流的資金已達到100億美元。

其三，外資對台灣的資金進出，出現轉折關鍵，截至2021年7月，股市累計流出資本170億美元，但至今整體淨流入超過70億美元，反映外資對新台幣的需求更大。

其四，央行去年為維護新台幣的匯率干預作法，使用了390億美元，約占GDP的5.8 ％。可能是為了避免美國可能將台灣貼上「貨幣操縱」的標籤，今年來央行放手允許較大匯率彈性，2021年3月間，美國通膨擔憂籠罩市場的時期，央行反而出手阻止貨幣過度貶值。