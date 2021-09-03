新加坡連日來確診人數攀升，今天新增216起本土案例，創下數月來的新高。官員表示，恢復更多活動後確診人數增加「並不意外」，將加強檢測及追蹤，迎向「與病毒共存」的新常態。

新加坡先前COVID-19疫情趨穩，8月中旬以來逐步放寬防疫措施，包括已完成疫苗接種者可在餐廳內用、最多5人一桌；允許更多員工重返辦公場所上班；完整接種者可參與大型活動，最多可達1000人。

在放寬防疫措施後，新加坡近來爆發商場、移工宿舍及公車轉運站等感染群，連續11天新增本土案例都在百例以上，衛生部表示，初步確認今天新增216起本土案例，其中109人目前感染源不明，另有3起境外移入。人口約570萬的新加坡累計6萬8210人確診，目前病故人數維持55人。

新加坡跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會，媒體問及近期感染源不明案例上升的原因，衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）回應說，隨著確診案例上升，有些案例第一時間被列為感染源不明，但幾天後，就可以找出關聯。

他也說，新加坡疫苗覆蓋率已達到很高的程度，儘管無關聯的案例數很多，不必然令人感到擔憂。

就目前的資訊看來，他指出，近期新增案例主要是感染Delta變異株；目前在新加坡還沒發現Delta Plus變異株或新變種病毒株Mu的案例。

星國衛生部長王乙康表示，新加坡採取與COVID-19共存的策略，目前疫苗接種率超過8成，有效降低重症發生的機率。在此情況下，找出每個病例之間的關聯就變得比較不重要。

另外，新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人之一、財政部長黃循財表示，將積極檢測及追蹤接觸者，以防疫情失控。政府將加倍努力讓定期檢測成為新常態生活的一部分，包括鼓勵民眾定期使用居家快篩劑進行自我檢測，特別是要參加風險較高或大型活動的時候。

他指出，自10月1日起，星國民眾可到全島20個快篩中心自費進行快速、方便的檢測。雇主也應該在職場推行定期檢測，減少工作場所發生傳染的機會。

黃循財說，新加坡最近幾週恢復更多活動，因此病例數增加「並不意外」。在轉向與「COVID-19共存」的階段，疫苗接種率高，工作小組經評估後認為目前沒有必要加強防疫措施，但也不打算進一步解封。

此外，王乙康表示，衛生部將調整每天疫情新聞稿的內容，公布更多與新感染群相關的訊息，讓民眾可以避開出現感染群的地方。