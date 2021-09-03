颶風艾達(Ida)在9月1日起在美國南部路易斯安那州登陸，之後北上在東北部多州帶來豪雨，釀成洪災，死亡人數從稍早統計的46人已攀升至61人，災情嚴重。

根據《ABC News》報導，目前在美國東北部因颶風艾達造成的死亡人數來到48人；整體而言，在全美八個州則至少有61人的死亡都與颶風艾達有關。據了解，在紐約州至少13人因本次艾達風災而死；紐澤西州則至少25人因風災而喪命。除了艾達帶來的風災及龐大雨量，在紐澤西州、賓州以及馬里蘭州確認發生9次龍捲風，也與颶風艾達有關聯。

因為颶風艾達造成的災情，美國總統拜登(Joe Biden)已宣布紐約州、紐澤西州進入緊急狀態。根據了解，艾達所帶來的雨量，光是在紐約州周三一天測得的雨量就等同於過往整個九月的雨量，十分驚人。有報導指出，紐約州在周三晚間5個小時內的降雨量就等於5萬座奧運標準規格泳池，以致引發致命性洪災，水淹多處紐約地鐵，更有至少11人是在居住的地下室住處喪命，悲劇隨處可見。

針對颶風艾達造成的災情，紐約州市長白思豪(Bill de Blasio)回應指出，紐約人遭遇了可怕的風暴，且不同於過往所見的事情。他也承認一些紐約人為此付出慘痛代價。至今，紐約市因颶風艾達死亡人數已至少13人。即便颶風帶來的豪雨成災，紐約消防局(FDNY)發言人表示，風暴期間FDNY在全市也救出了數百人，包含從被洪水淹沒道路的受困車輛、淹水的紐約地鐵中救出受困人員。

在紐澤西州，目前累積則至少有25人因風暴喪生。除了颶風之外，該州南部也記錄到至少發生三場龍捲風，造成20~25間房子完全被毀；有100間房屋則受到一定程度的破壞。在週三風暴席捲當地之際，也造成Newark Liberty機場周三晚間的航班全面停飛，至周四下午為止仍有不少航班受到影響而取消。

而在賓州，則至少有5人死於颶風艾達的災害之下。與紐澤西州情況類似，除了颶風艾達帶來的豪雨之外，州內至少有四處記錄到發生龍捲風。賓州應急管理機構主任Randy Padfield在週四估計，在致災性的降雨與洪水發生之後，光是在蒙哥馬利縣(Montgomery County)，官員們就至少接到500通救援電話。

颶風艾達帶來的致災性豪雨與洪水災情，之所以造成如此嚴重的災情，除了氣候變遷的影響因素外，美國東北部幾州的預備過於輕忽，以及當地社區規畫無法應對當今劇烈的天氣變化也是主因。

住在紐約漢密爾頓高地的居民Ryan Bauer-Walsh他居住的五樓公寓也被洪水淹沒，他表示面臨越來越多的大型風暴，讓他感到有點絕望。面對颶風帶來的災害，接任古莫(Andrew Cuomo)的現任紐約州州長Kathy Hochul則認為，因為氣候變遷，人們將被迫規律性的面對這一類問題；而他認為除了救災任務之外，當務之急則需要改善當地的排水設施。