選美冠軍出身的38歲女星苟芸慧是台灣出生，擁有神似林熙蕾的亮眼外型，在香港演藝圈發展活躍，還曾與天王郭富城傳出緋聞，後來嫁給錫礦大王後人、職業賽車手陸漢洋。未料苟云慧這段豪門婚姻僅維持3年就傳出婚變，但她懶理流言蜚語，近日還在社群網站上傳性感逼人的浴袍床照，胸前深邃的事業線一覽無遺。

苟芸慧2018年風光嫁豪門，與交往近2年的富二代陸漢洋結婚，她婚後更選擇減少演藝圈工作，不時與老公PO照放閃，過著豪門少奶奶的生活令人羨慕。未料她近來卻驚傳與老公婚變，還搬離兩人愛巢，有傳導火線是夫婦倆對小孩意見分歧，她想要小孩，但老公卻興趣缺缺，忙於生意而冷落了苟芸慧。

苟芸慧懶理婚變流言，近日更在社群網站PO出她穿著浴袍坐在五星級飯店床邊玩泡泡的多張性感照。身材一向有料的她，還因為浴袍鬆脫，露出胸前傲人事業線，令網友看了鼻血直流，捨不得移開目光。

苟芸慧還感性寫下：「浪漫的九月～謝謝美女們，原來泡泡咁好玩。」想當然這些照片中，不會出現老公陸漢洋身影。據悉，陸漢洋曾用盡一切方法修補夫婦感情，可惜苟芸慧心意已決，更乾脆搬出兩人愛巢，跑去九龍灣租屋自助。