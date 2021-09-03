角逐今年韓國富川奇幻國際影展正式競賽片的電影《鬼把戲》，由英國新銳導演達米安麥卡錫執導，從去年10月正式在英國倫敦恐怖電影節世界首映後，就在洛杉磯恐怖電影節、紐約恐怖影展、聖塞瓦斯蒂安奇幻影展及韓國富川奇幻國際影展等電影節與觀眾見面，同時也拿下大大小小不同的獎。

《鬼把戲》在預告中揭露男主角在失去記憶後，為了生計不得不接受房東委託，在與世隔絕的島中小屋照顧擁有精神疾病的女主角，進而開啟一場「貓抓老鼠」的恐怖劇情。導演透過手法隨著層層堆砌的緊張感，帶領觀眾深入其中，以渾然天成的體感沈浸，取代一般恐怖片已經俗爛化的突然音效手段，在駭人氛圍下感受各種劇情的翻轉，讓看似接了一樁苦差事的男主角，與患有特殊疾病精神也不正常的女主角，兩人試圖在詭異的房子內控制局面並取得上風。

導演達米安表示，此片由於成本只有台幣近六百萬，在極少的工作人員及演員下，必須十分克難處理許多拍攝上的困難，但很開心他們的監製意外在愛爾蘭的科克城鄉下，找到了一間破舊的湖邊木屋，讓他一眼就認定這就是《鬼把戲》最主要的電影場景，剛好平衡了整部電影帶給觀眾的不舒服感，所以他認為劇組搭設的小屋，無論從外觀，或是令人毛骨悚然的室內場景，從燈光精美的走廊，到故事重點的詭異地下室，宛如一場恐怖視覺饗宴。該片9月24日在台上映。