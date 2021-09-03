關務署加強查緝非法進口豬肉製品之際，1名台北關人員1日遭某報關行業者員工公然辱罵毆打，全案已移送桃園地檢署偵辦。

台北關表示，吳姓報關行員工，因懷疑台北關陳姓關員在業務上經常藉故刁難，使得申報的貨物無法順利進口，進而心生不滿，1日雙方在機場接駁車站路狹相逢，吳嫌先以言詞恐嚇辱罵，並出手毆打對方，導致該關員左頸與左肩挫傷，陳員驗傷後，在政風室人員陪同下至航警局報案。

事發後關務署嚴詞譴責暴力，吳嫌前往航警局到案說明，坦承毆打被害人，隨後依傷害、恐嚇及妨害公務罪嫌函送桃園地檢署偵辦，檢察官裁定5萬元交保候傳。

據了解，行政院長蘇貞昌上月23日前往桃園機場視察時，怒飆關務署縱容違規業者，造成非洲豬瘟防疫破口，事後關務署檢討改進，對於自越南入境航班，或產地申報為越南的貨物，採100％查驗及拆袋進倉，但礙於基層查驗人力有限，導致進口的待驗貨物堆積如山，想領貨的報關業者也只能乾著急。

業者私下透露，蘇揆震怒的結果，就是快遞貨物卡關，雖然吳嫌急著取貨，不過為此出手打人無論如何就是不對；大家都希望設法防堵非洲豬瘟，但也呼籲政府能拿出配套措施，讓報關業者得以生存。