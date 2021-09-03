孫協志（右起）、許孟哲、王仁甫主持的中視《飢餓遊戲》已邁入第5年。（摘自臉書）

金鐘獎入圍名單2日揭曉，幾家歡樂幾家愁，孫協志報名的2個節目作品《飢餓遊戲》和《幸福保衛戰》皆摃龜，今年依舊無緣敲鐘，他發長文感嘆連續3年像是「被邊緣化了一樣」，疑惑問「真的很想知道不足在哪」？並不捨用心製作好節目的團隊們；而《幸福保衛戰》製作人崔長華對於未獲提名表示可惜，同樣也想問評審：「綜藝節目評選的標準在哪裡？」

孫協志昨在臉書感慨表示，《飢餓遊戲》以益智實境遊戲結合珍惜食物做為節目精神，《幸福保衛戰》則藉由遊戲互動讓夫妻感受到彼此更深的情感，他認為「兩者都是充滿生命和溫度的好節目」，3年都沒入圍的他，難掩失落之情，寫著：「我當然知道所有做節目的人都很用心，只是很想知道 到底還差在哪？想知道不足在哪？」

他先感謝節目製作單位：「兩者都是充滿生命和溫度的好節目，再次向所有的工作夥伴及團隊說聲『辛苦了』！」接著謝謝觀眾又一年對他的支持，「不足的、不夠好的，我們會繼續努力，也會繼續秉持著職人精神做好節目，繼續在每個禮拜六、日帶給大家歡樂和愉悅美好的時光」，並恭喜所有入圍者，也期待《幸福保衛戰》改版後的《期待許願池》也有好成績。

播出《飢餓遊戲》的中視表示：「錄製外景相當辛苦，加上電視環境困難，《飢餓遊戲》能夠不論晴雨持續5年，就是靠著忠實觀眾的支持。即使1天得到金鐘獎，其他364天仍需再接再厲。不論得獎與否，節目不停創新求變，才能確實符合觀眾的期待及回饋收視率，而這也正是節目真正存在的意義與價值。」

而《幸福保衛戰》的製作人崔長華表示，節目內容結合「深度訪談」、「任務闖關」、「達人獻技」、「押注變現」等機制，呈現「夫妻婚姻相處」、「實境競技挑戰」與「人性心理預測」全新綜藝風格。邀請來錄製節目的夫妻，也在體驗遊戲的過程，對彼此有更深的認識，「我們深深覺得這樣的原創節目沒有獲得評審的青睞，很可惜。但看到今年入圍綜藝節目的名單，有訪談節目、有畫畫聊天，其實都是好節目，但放在需要表演性強的綜藝節目，就很想問問評審綜藝節目評選的標準在哪裡？」