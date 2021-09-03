長榮航空機師確診Delta病毒，成為國內機組員首例「突破性感染」，讓不少專家坦言Delta已經殺到家門口，今又有2名完整接種長榮機師染疫，其中一位機師兒子也診，體內病毒量Ct值11，高度懷疑是Delta。中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢認為，「Delta估計已進入台灣」，現在去篩是哪種變異株不再是重點，而是要檢討現有防疫策略，機師的篩檢頻率越多越好。

中央流行疫情指揮中心3日公布境外移入個案中，又有2位為長榮機師遭「突破性感染」，2人在同班機上值勤，且與日前染疫長榮機師（案16066）工作地點有重疊，其中一位機師（案16120）回國後還傳染給就讀高職的兒子（案16122），個案9月1日出現喉嚨痛症狀，2日因家人確診篩檢呈陽性，經衛生局採檢後於3日確診。

針對國籍航空機師接連發生突破性感染情形，還造成本土感染，根據《ETtoday》報導，王任賢表示，從這次事件，可以推斷機師就是重要的感染源頭，「Delta估計已經進入台灣」。王任賢認為，現在的重點已不在感染哪一種病毒株，也不能單純用集中檢疫，把機師們「關起來」，而是要靠多次篩查找出感染者。舉例來說，機師兒已經出現症狀，卻還去上學，就該被檢討，要及早發現病毒，最好是每天篩檢。

長榮機師突破性感染！兒也確診全校停課、桃園二級警戒強化 陳時中：高度懷疑是Delta（中時新聞網）

針對國內機師及家人發生群聚事件，指揮中心宣布即日起（3日）全面實施「強化機組員返臺後防檢疫規定」，長程航班返台必須「7+7」、「5+9」。另外，在釐清這起群聚事件前，該航空公司飛美國芝加哥航線機組員，入境皆須到指定檢疫所14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢。