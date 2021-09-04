歐盟與英國阿斯特捷利康藥廠今天針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供貨爭端達成和解，儘管藥廠未被罰款，但須在明年第一季末前分批交付共2億劑疫苗。

根據和解協議，阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）承諾，將在今年第3季末前交付6000萬劑疫苗，第4季末前交付7500萬劑，並於明年第一季末前再交付6500萬劑。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）於4月對阿斯特捷利康藥廠提起法律訴訟，理由是藥廠沒能遵守COVID-19疫苗供應合約，也沒有制定「可靠」計畫來確保及時交付。

儘管阿斯特捷利康藥廠尚未面臨任何罰款，歐盟指出，依新協議，成員國將獲得疫苗定期交付時程表，若有任何延遲，將適用限額退款。

歐盟負責衛生業務執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，成員國間的疫苗接種率存在顯著差異，包含阿斯特捷利康在內的疫苗持續供應至關重要，「今天的協議確保了阿斯特捷利康會將剩餘的2億劑疫苗交付給歐盟」。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1100903