一名25歲男子結交一名大他10歲的女友，但她第一次看到女友媽媽，瞬間驚為天人，竟貼文表示自己開啟了新世界，還偷偷在廁所偷聞女友媽媽的胸罩，怪異行為招致網友罵翻。

這名男子在「爆料公社」發文表示，他很喜歡與年長的女性交往，因此找了35歲的女朋友，沒想到昨（2日）看到女友的媽媽，竟然瞬間驚為天人。

原PO說，雖然女友的媽媽超過60歲，可是看起來像是40出頭的美魔女，讓他不禁心生歹念：「若假裝夢遊跑到女友母親的房間，不曉得有沒有機會」，還透露說：「剛剛在廁所看到她媽掛在衣架的胸罩，拿起來聞了一下就in了」。

原PO直言，他的新世界已經被開啟，若順利與女友的母親發生關係，該如何提分手？然後與女友的母親交往？「女友想跟我睡我該怎麼辦？好刺激喔！」

此貼文瞬間遭到網友狂罵「農曆7月，怪事真多」、「衣服包住的地方你看到了再說」、「你到底有什麼問題？建議去精神科看看」、「這種劇情也太誇張了，建議別在幻想」。