（美國目前的就業人數仍低於2020年2月水平的533萬人。資料來源／ING安智銀行）

美國時間3日公布的8月非農就業人口僅增加23.5萬人，ING安智銀行經濟與金融研究團隊指出，市場遍預期應有73.3萬人，顯然兩者的差距十分巨大，除了是DELTA病毒擴大感染，疫情威脅再起，就業市場已開出的職缺，卻遇上棘1的「缺工」，成了另一個重大因素。

「在大家變得過於悲觀之前，可以想想另一面的利多情況」，ING 首席國際經濟學家James Knightley指出，美國失業率此次從5.4％下降到5.2％，家戶調查的家庭就業人數增加了50.9萬人，另外，工資年增4.3％，相近於美國獨立企業聯合會 (NFIB)調查的數據，也就是說，就算開出職缺、有意招聘的公司不少，但根本沒有可用的工人對象，因此工資也隨被抬高了。

ING經濟研究團隊指出，調查顯示，50％的美國小企業面臨職缺無法填滿，是過去48年來的最高水平，其中41％的小企業以提高工人薪酬作為對象；也有32％的受訪企業，計劃在未來幾個月內僱用更多員工，但高達91％的受訪者認為，「沒有、或幾乎沒有“合格”招募對象！」，大家普遍對於成功招募十分不樂觀。

如今，美國社會還是期待疫情在未來幾週內穩定下來，才可能盼到就業機會的重新加速。