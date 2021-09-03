《正常發揮》

長榮航空爆出兩名機師接種疫苗後「突破性感染」，並且傳染給家人。其中一名機師，疑似違反防疫規定，在澳洲返台航班前，有症狀卻勾選「沒有」。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，懷疑是感染Delta病毒，9月15日起加嚴機組員檢疫措施，長程航班機組員未完整接種疫苗者須居家檢疫7天加7天自主健康管理、完整接種者檢疫5天加9天自主健康管理。前民進黨立委郭正亮認為，5加9基本上不可能有用的。

郭正亮3日在中天政論節目《正常發揮》中表示，其中一名機師可能說謊被查出來，他在澳洲返台航班前，有症狀，卻說沒有。他在8月31日入境台灣，因為他說沒有症狀，所以一直拖到9月2日才採檢，等於是慢了2天。如果該機師8月31日承認有症狀，可能當天就能採檢。而該機師這樣的做法，處罰應會滿嚴重的，機師職位可能不保。

郭正亮接著表示，指揮中心也嚇到了，所以立刻說要從嚴來管理返台的檢疫措施。郭正亮卻認為，5加9有什麼用，打完兩針疫苗的人，結果病毒還能免疫逃脫，而傳染給他的兒子，可見病毒多可怕。

郭正亮指出，像越南機組人員一律都是隔離14天、也一律打3針疫苗。質疑陳時中就是考慮到經濟衝擊，如果他決定要14天隔離，貨運一定會塞，因此陳時中在講的經濟，就是指這一塊。但是疫情就擺在眼前，所以5加9基本上不可能有用的。