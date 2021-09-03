根據統計，印度(India)是全球新冠肺炎(COVID-19)確診數第二高的國家，累積至今已有超過近3300萬人染疫，近40萬人染疫病歿。除了需要積極對抗疫情，近期印度北方邦還爆發神秘熱病，且主要發生在孩童身上，發病至死亡期間相當短，引爆當地人恐慌。

Mystery Fever Kills 32 Kids In UP's Firozabad Amid Scrub Typhus Scare In Mathura

根據了解，近日在印度北方邦爆發熱病疫情，這些患者大多出現高熱、脫水、血小板突然下降的症狀；其中也有部分患者出現疑似登革熱的情況。據悉最早的病例出現在8月18號，之後便在北方邦的6個地區（菲羅扎巴德（Firozabad）、阿格拉（Agra）、馬圖拉（Mathura）、邁普里（Mainpuri）、埃塔（Etah）、卡斯甘吉（Kasganj））快速蔓延，發病至死的時間甚至短於一周，至今已經累積造成近70人死亡，其中包含40名兒童；神秘熱病累績一周內造成約400人住院。

根據相關報導，這些兒童大多數都在一覺醒來之後出現不明原因的高燒，全身出汗，且出現關節痛的情況；部分患者則出現登革熱症狀，在腿部還有手臂上有出疹。對此，該邦議員Manish Asija推斷，神秘熱病發生與當地衛生環境不佳，以及洪澇發生有關。

這些罹患神秘熱病的患者，因為送醫時多出現高燒情況，讓家屬或是醫療人員懷疑是否是感染新冠肺炎。但根據檢測結果，沒有任何一人檢測出陽性反應。

據了解，當地醫院已收集這些發燒患者的檢體，送往實驗室進行分析。由於患者多出現血小板減少的情況，被懷疑是「新型登革熱」，可能由蚊蟲叮咬進行傳播。不過究竟是為何原因造成此波神秘熱病疫情，至今還沒有定論。

印度在五月時爆發一波相當嚴重的新冠肺炎疫情，當時單日確診人數快衝破40萬，相當驚人。近一周每日確診人數則約在3萬至4萬人之間，雖有趨緩，仍舊嚴峻，持續對當地醫療環境帶來衝擊。由於上述神秘熱病患者部分出現血小板過低情況，導致當地血庫告急；再加上新冠肺炎患者眾多，對於當地醫療體系來說，絕對是雪上加霜。