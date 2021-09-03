新聞網站「The Drive」2日報導，正於民間造船廠中接受大修和現代化升級的美國海軍「麥坎貝爾號」神盾驅逐艦（DDG 85），1日在施工時發生化學事故，產生大量煙霧，導致全船人員緊急撤離。目前有2人因吸入煙霧而須接受進一步觀察，相關工程已暫時停工。

負責施工的Vigor Marine公司在聲明稿中表示，「麥坎貝爾號」1日在進行維修時，工程所需的物品發生化學反應，導致煙霧產生，全船人員立即疏散，除2人須接受進一步觀察外，並未出現其他傷者。

該公司負責公共事務的資深副總裁麥凱（Jill Mackie）強調，「麥坎貝爾號」在事故中並未起火，美國海軍和Vigor Marine公司正合作對事件進行調查，艦上的其他工程已暫時停止。美國海軍海上系統司令部（NAVSEA）則尚未對此事件置評。

「麥坎貝爾號」目前正於俄勒岡州波特蘭（Portland）的天鵝島造船廠（Swan Island Shipyard）中，接受為期17個月的中壽期現代化升級工程，合約總價值約1億5562萬美元（約新台幣43億元），是美國海軍首艘在民間造船廠接受大規模複雜改裝的神盾艦。

「麥坎貝爾號」原預計11月完成改裝，目前仍不清楚此事故是否會對相關時程造成影響。由於美國海軍造船廠多年來面臨嚴重的「塞船」問題，許多重要作戰艦只能停放在港內等待維修，因此美軍正致力於向民間造船廠外包更多維護工程，以增加可執勤作戰艦的數量，確保有能力因應於全球發生的危機。