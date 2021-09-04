首集來賓邀請演員施名帥與伊林名模若綺。（粘耿豪攝）

剛入圍金鐘的納豆與空姐網紅邦妮聯手主持東風衛視新節目《我這麼可愛》3日開棚首錄，納豆受訪時提到這是他第3次獲提名，前2次是綜藝節目主持人，這次則以兒少節目主持人入圍，他說：「感覺好像找到初心的感覺，非常開心！」

納豆表示，得知以《神廚賽恩師》雙料入圍「兒童少年節目主持人獎」和「兒童少年節目獎」真的很開心，他說大學時主持幼幼台，也演過兒童劇，只是踏入演藝圈後緣分斷了，這節目讓他有找回初心的感覺，透露當初接主持棒時，收到很多質疑聲音，問他有奪獎的勝算嗎？他回兒少的世界沒有在講勝算，也還沒有看入圍者有誰，笑說：「我還是希望能打敗他們。」

對於主持的《綜藝三國智》沒入圍，納豆認為其實綜藝節目獎項有限，但量還是最大的，競爭激烈，「我們不是很有教育意味的節目，不是評審特別喜歡的節目，但是敢說是最舒壓的綜藝節目，希望未來增添最佳舒壓獎。」而女友依依也非常替納豆開心，對他說：「因為你交到一個好的女友，讓你整個人都積極向上，都是我的功勞！你看你之前比較容易被罵現在比較不會被罵！」讓納豆啼笑皆非覺得女友「好可愛」。

納豆的新節目《我這麼可愛》與邦妮搭檔，身高174cm的邦妮站在159cm納豆旁邊簡直就是巨人，害邦妮不敢穿高跟鞋錄影，當被問到邦妮那麼漂亮，女友依依會不會擔心吃醋？納豆自曝女生只要高於165公分以上他都會把她們當成保全來看，這一席話也讓眾人笑翻。邦妮說為跟納豆搭檔主持節目，很認真研究納豆所有作品，呼有點愛上納豆，甚至整晚都夢到納豆，讓納豆開玩笑說：「以後我的告別式就交給妳主持了，因為妳是最了解我的人！」

首集來賓邀請演員施名帥與伊林名模若綺，施名帥以《黑喵知情》入圍戲劇節目男主角獎，若得獎會向穩交4年的女友朱芷瑩求婚嗎？他卻回「太俗氣」，表示：「如果沒人做過我會考慮，有人做過就算了，到時候再拿獎金，辦一個大一點的婚禮。」施名帥也透露有看其他對手演的戲，認為最大勁敵不是入圍者，而是評審，「我反而擔心評審只想給戲裡的狗狗貓貓得獎，我只是安慰獎。」東風衛視《我這麼可愛》10月起每周六、日晚間11點播出。