長榮航空機師驚傳「突破性感染」，其中一名機師的小孩也確診，校方緊急通知該班停課，全校2800多人篩檢居家管理，全校即日起停課14天，預計17日恢復上課。指揮中心也從即日起加嚴機組員檢疫規定，到9月9日，桃園市升級二級加強警戒，集會活動的上限改為室內50人、室外100人，賣場超市加強人流管制，醫院長照停止探病探視，陪病等限一人。針對停課的作法，前民進黨立委沈富雄建議，一個學生確診，全班可戴口罩，照常上課，然後每天快篩一次，每3天PCR一次。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，針對美國麻省鱈魚角打了兩針BNT，竟然有70%的人突破性感染，他對此實在存疑，認為應該進一步研究。

沈富雄指出，台灣真的是防疫過當。一個學生確診，整班停課，他反對；而兩個學生確診，整校停課，他也反對。沈富雄認為，一個學生確診，全班可戴口罩，照常上課，然後每天快篩一次，每3天PCR一次，然後兩個禮拜以後，警報就解除了，難道不可以這樣做嗎？

沈富雄指出，我們台灣現在的狀況就是，有一個案例、有兩個案例，就不得了，風聲鶴唳，他覺得不應該這個樣子。因為病毒傳染雖然很厲害，但是沒有這麼可怕，因為這些人的足跡，匡列幾百個，陽性的有多少？根本就沒有問題。如今幾個人確診，卻造成一種恐怖的氣氛，衛福部長陳時中團隊要負一個很大的責任。