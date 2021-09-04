8月26日一早，一名晶片設計大廠經理人在上班途中突然接到台積電打來的電話：「總部決定漲價！」幾乎同時間，台積電的客戶紛紛接到電話，這個訊息迅速在科技業蔓延開來。

4月取消折讓、8月全面漲價

20年來頭一遭 客戶措手不及

這一次的全面調漲可說是20年來頭一遭！從5奈米、7奈米等先進製程，到28、40製程價格全面調漲5％到20％不等，其中成熟製程漲幅更上看20％。

猶記得去年第3季法說會上，面對法人公開提問會不會跟著同業調漲價格，台積電總裁魏哲家信誓旦旦這麼說：「對於短期的供應短缺，我們不會藉機調漲晶圓價格。」

一名台積電前主管也指出，台積電向來對價格有明確規範，尤其重視「partnership」（夥伴關係），創辦人張忠謀曾自評：「台積電的成功，最大原因是partnership，服膺的是『不能因為我（台積電）的利益，而犧牲你的利益。』」正因如此，關乎客戶利益的晶圓價格向來不輕易更動。這位前主管認為，此刻台積電宣布全面調漲，「CC（台積電總裁魏哲家）其實冒著很大的風險。」

堅持不犧牲客戶的台積

是什麼壓力讓它急了？

這位台積前主管點破：晶圓代工產能短缺，導致晶圓代工同業調高定價，聯電、世界先進、力積電紛紛調漲價格，而台積電向來是價格制定者，「台積電如果賣100元，聯電大概頂多賣80元，其他只能賣更低。」但去年起，聯電一路調價，「從80、90，現在漲到110，比台積電還貴，這就像賓士車的價格賣得比Toyota低。台積電坐不住啊！」

「台積電長期對股東都有一個承諾在，以他們這麼先進的製程，勢必要拿到更好的毛利。」晶圓代工產業主管認為，台積電如今先進製程的發展難以使毛利率提升，成熟製程若不調漲，「過幾季就會到50％以下。」

攤開國內晶圓業者的毛利率表現，聯電受惠於不斷漲價，毛利率從去年初不到20％，節節上升到今年第2季已達31.25％。世界先進的毛利率同樣從31％提升到40％，力積電也從去年24％提升到如今39.5％以上，二線晶圓廠毛利率皆向上成長，唯有龍頭大哥台積電卻一路走滑。

攤開檢視台積電近3季的毛利率，從去年第4季的54％、今年第1季52.4％，下降到今年第2季50％。

終於跟上趨勢漲報價

內外資喜聞樂見 回補量可期

台積電漲價雖然顯得倉卒，但動見觀瞻的市場地位立刻吸引外資、本土券商紛紛發布報告，幾乎都給予「優於大盤」、「買進」、「增持」的評價。對台積電2022年的表現，預估毛利率可拉高到51.5％至52％左右，EPS則可拉高至27元附近。

至於曾在年初高喊台積電目標價上看1000元的Aletheia，亦在最新報告中樂觀看待台積電調漲晶圓代工價格的決定。Aletheia認為，在如是漲價情境下，台積電2022年的毛利率有望超過55％，也讓該年的預期EPS來到33元，不僅遠高於Aletheia年初預估值23.8元，也高於當時對2023年所預估的30.53元。

然而，若未來需求降低，台積電的報價有可能會全面調降嗎？晶圓代工產業人士直言不太可能發生，「台積電是回到折讓系統。」只不過，目前在8吋晶圓的產能上，由於新產能開出難以獲利，恐怕會持續維持供不應求狀態。

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