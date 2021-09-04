威剛股價與本益比走勢圖。(圖/理財周刊提供)

許多投資人都會利用每月公布的營收資訊，或是每一季公布一次的季報，試圖從中找出未來股價走勢的蛛絲馬跡，提前市場切入股票布局來賺取報酬。

然而經常會遇到營收或是財報的表現相當亮眼，結果股價卻逆勢下跌，反而是那些獲利能力較差的公司股價一路狂噴，到底為何會發生這樣的狀況？本週就讓我來跟投資朋友分析說明三個常見的問題。

營收創新高，股價卻逆勢走跌？

這是很多投資朋友常常會遇到的投資盲點，就是明明公司的營收創新高，代表公司的營運狀況來到高峰(圖一)，結果股價不買單，反而大跌特跌。反而是那些營收沒什麼起色的公司股價像是搭上火箭一路狂噴。

其實最核心的觀念就是【股價反應未來】，只有還沒發生的、有不確定性事件才能對股價造成影響。

以考試成績來說，營收創新高的公司就像是考了第一名的同學，大家都覺得他好棒棒，也都承認這個同學實力堅強，但是因為競爭激烈，哪天被其他同學彎道超車都是非常有可能發生的。

反而是那些原本考試成績吊車尾的同學，忽然發現某一科成績開始從不及格到及格，而且他也表現出奮發圖強的樣子，雖然現在的成績不好，但我們都知道他以後的「進步空間」很大，自然而然有成為黑馬的潛力。

股價也是一樣，現在的好，不一定代表以後也能很好；現在很差，卻不代表以後會一樣差。所以股價反應未來，有夢最美，希望相隨。

本益比低得嚇人，股價卻一路下跌？

一個小小的台灣，就有一千七百多間上市櫃公司，每間公司做的事情都不太一樣，有沒有什麼辦法可以把大家拿來一起比較呢？答案是有的，「本益比」就是一個很簡單卻很有用的指標。本益比越高，代表公司相對其他股票來講更貴；本益比越低，代表公司相對其他股票來講更便宜。

但投資朋友也容易出現一個迷思，就是本益比越低越好，因為代表股價越便宜。其實這樣的觀念並不全對，如果一間公司因為短期的消息導致股價下跌，讓本益比變低，這樣確實可以用更便宜的價格買進一間公司的股票。但並不是每間公司的本益比越低就越好。

舉個例子，像是威剛的股價大漲之前，曾經很長一段時間股價都在40-60元附近遊走，當時公司獲利非常少，甚至出現虧損，本益比根本算不出來。但事後來看，高到嚇人的本益比反而是最好的進場時間點，股價最高點時的本益比大約只有八倍不到，卻是最好的賣點(圖二)。

其實核心觀念還是【股價反應未來】，威剛今年上半年EPS就高達9.05元，但高峰期過了以後，日子就沒那麼好過了，這也是所有「景氣循環股」都會有的問題，所以當然不能拿台積電二十倍本益比來想像威剛的股價囉。

財報符合預期，股價卻不領情？

先從財務預測講起，其實不是每間公司都會有財務預測，美國大型企業一般來說都會提供財測，經理人通常也都會盡力達成財測的目標，因此「達成財測」這件事並不稀有。

舉例來說，甲公司的業務小王去年業績做了二千萬，在今年初所設定的目標可能是二千二百萬，是一個可以達成的目標，不會讓老闆覺得自己沒有野心，卻也不至於難到無法達成。

因此「財測達標」只是基本，重點仍然要放在【股價反應未來】的核心觀念，如果一間公司財測達標，但公司告訴投資人說：「這季是我們最好的表現，之後不會再這麼好囉」，那你覺得股價應該怎麼走呢？

本文作者:紀緯明

(本文摘自《理財周刊1097期》)