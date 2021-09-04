南韓成為疫情時代，第一個升息的亞洲主要經濟體！8月26日，該國央行（Bank of Korea BOK）拍板決定，宣布要將基準利率從0.5％，上調1碼（0.25個百分點）至0.75％，是南韓近3年來首次升息。

《彭博》指出，這是因為，央行認為金融風險對南韓經濟的威脅，比Delta變種病毒還大。韓國媒體《Pulse News Korea》報導，未來資產證券（Mirae Asset Investment Securities）、三星、Meritz、NH等13家券商，都預測11月的央行會議中，總裁李柱烈會宣布再次升息。

通膨、房價、家庭債務飆升是更大擔憂

雖然，南韓近期疫情升溫，當局更延長社交距離規範至9月5日。然而，央行聲明，疫情擾亂該國經濟，導致私人消費成長些微放緩，但該國前景仍穩健復甦，就業人口也正穩定成長。

《華爾街日報》指出，海外對消費電子產品、半導體和汽車的強勁需求，推動南韓出口與設備投資。隨著疫苗擴大施打，預計10月前，70％韓國人將可以完全接種，南韓重申今年（2021）經濟成長率（GDP）可達4％，維持5月的預測。

相比之下，通膨、房價飆升、家庭債務是更大擔憂。南韓央行將通膨預期從1.8％上調至2.1％；《華爾街日報》引述國際金融協會（IIF）數據，顯示今年第一季，南韓家庭債務占GDP的比例（Debt-to-GDP ratio）已達105％，在亞太地區僅次於澳洲；今年第二季末，家庭負債規模攀升到創紀錄的1.54兆美元，比去年同期增加了10.3％。

此外，疫情期間，房價飆漲，也讓家庭負債更加惡化。全球數據網站Numbeo顯示，自2017年以來，南韓房價上漲了50％以上。《彭博》報導，其實居高不下的房地產價格，也是總統文在寅失去部分民心的一個主因。

為了穩定房價，文在寅政府已經採取了超過20項政策，包含對擁有多套房產者，開徵「囤房稅」，或對1年內的房屋買賣，課徵更高稅率。但，7月房價年增率還是來到14.3％，創下2002年以來新高。

南韓開第一槍，專家怎麼看？

《彭博》資訊專欄作者摩斯（Daniel Moss）批評，升息是南韓的一大賭注。疫情讓政策制定者學會的是，政策需要保有靈活性，如同美國聯準會（Fed）可能在今年開始縮減資產購買金額，讓量化寬鬆措施（QE）漸漸退場，而非直接升息。但，南韓升息提高借貸成本，過於劇烈，恐怕會讓李柱烈陷入困境。

但《路透社》則報導，一些經濟學家抱有相反看法。去年3月疫情爆發前，南韓將基準利率從1.25％大幅下調至0.75％，又在5月調降到0.5％。凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家霍姆斯（Alex Holmes）與大華銀行經濟學家陳浩偉（Ho Woei Chen）皆表示，南韓即使升息，利率仍然處於低點。陳浩偉認為，這不會對抑制房價產生太大影響。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家阮貞（Trinh Nguyen）樂觀看待，她認為南韓告訴全球，他們更看重負債危險，而這是脫離病毒影響的重要一步。「它是全球幾個國家之一，率先考慮要控制住用來對抗病毒的強大藥物（比喻貨幣寬鬆政策）；我覺得聯準會也應該開始正視債務問題。」

值得注意的是，市場原本預估，紐西蘭會是亞洲第一個升息的先進國家，但卻因為出現Delta病毒確診，貨幣政策急忙喊停，防疫警戒一舉拉高至最高四級。紐西蘭相對保守的作法，更加凸顯了南韓作為「升息先驅」的角色。

渣打銀行韓國經濟學家朴崇勛（Park Chong Hoon）表示：「南韓可能會改變其他央行的想法，資產泡沫和其對貧富差距的影響，非常重要；第一步可以是其他國家仿效的信號。」

摩爾投顧的投資長——分析師郭哲榮認為，韓國升息，對台灣房市也有警示的作用。他解釋：「今年第二季的全球豪宅房價指數，首爾年增19.6％，高居全球第4名，而台灣也不惶多讓，台北年增14.9％，是世界第10名。台灣房地產包含公設比，是虛坪計價，實價其實更高，更要警惕。」

郭哲榮進一步指出，台灣下次升息可能會打擊房價，想買房的人或許可先暫緩。「若韓國11月又升息1碼到1％，逼近台灣連六凍的1.125％，那台灣央行就會出現壓力，萬一跟進升息，可能是明年2月，那台灣的房地產也可能被打壓。當然就2010年升息的經驗，台灣升息後，房地產還是繼續漲，但是韓國這次針對房地產，台灣下次若升息，再加上周邊國家也祭出打房的政策，那帶來的效應很可能會跟上次不一樣。」