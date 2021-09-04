發廣告文宣、解說物件、開發客戶，這些都是房仲基本功事，在一般人看來可能有些枯燥乏味，不過在信義房屋國美館店8年級生的温致祺身上卻能感受到滿滿熱忱。八年級的温致祺始終著陽光般的笑容，從體育系畢業之後，就進入餐飲業工作，薪水雖然不低，可是工時長、常加班，但他總是帶著燦爛的招牌笑容服務，讓人能感受到他滿滿活力，讓店內常客國美館店店長施嵐斌相中，覺得温致祺很有業務潛力。

相較於餐飲業，温致祺與他的妻子都認為信義房屋相比薪資、福利以及訓練都比較完善，雖然有貴人，温致祺卻沒有新手運，在入職的前面100天，一件買賣都沒有成交，讓他感到有些沮喪。不過對體育人來說，放棄是一件非常丟臉的事，因此決定咬牙撐過，有了店長加持、妻子支持，温致祺沈寂百日後，果然不讓他們失望奪下信義房屋新秀獎，更榮登中區委託王。

他印象最深刻的是競逐新秀獎時，離競賽截止只剩1天，但績效還差幾千元的他，帶看了一組在西區找房的夫妻，因為顧客的信任馬上就下斡旋、簽約，在截止的最後一刻達成目標，讓他獲得新秀獎。

從運動場到房仲業，除了讓他實現財富自由外，他也確信有付出，即使成果不會這麼快到來，但付出一定不會白費，而他下一個旅程，則是希望與新婚妻子打造一個夢想中的家。