為了避免心臟衰竭，有一項新的研究表明，只要多喝一杯水就能預防心臟疾病。

●高血壓性心臟病為常見的心臟病

心臟病可分為先天性心臟病、風濕性心臟病、高血壓性心臟病和冠狀動脈心臟病。

先天性心臟病的病因不詳，主要是胚胎發育時不正常所致，20歲以下盛行率約在千分之三。風濕性心臟病，因為感染而致病，受到溶血性鏈球菌感染咽喉炎引起風濕性心臟病，以兒童和青少年居多，主要侵犯心臟瓣膜，這兩類心臟病的個案不多，而高血壓性心臟病、冠狀動脈心臟病，才是中老年人較常見的心臟病。

●適量補水可降低罹患心臟衰竭的風險

根據8月23號在歐洲心臟病學會會議上公佈的一項研究表示，我們若適量補水，也就是讓身體長期保持適當的水分標準，可以降低罹患心臟衰竭的風險。美國國立衛生研究院(National Institutes of Health)的研究人員還發現，世界上大多數人沒有達到對心臟病有益的最低門檻。

研究人員說：「我們的研究表明，讓身體保持良好的水分標準可以預防或減緩心臟內部心力衰竭的變化。」研究作者、國家心肺血液研究所研究員Natalia Dmitrieva在新聞發佈會上說：「研究結果讓我們需要注意每天攝入的飲用水量，如果發現自己喝得太少，就得採取行動。」

●心臟疾病死亡率非常高

該研究建議，男性每日得攝入大約2000cc到3000cc的水分，女性則攝入1600cc至2100cc就足以防止任何與脫水相關的心力衰竭風險，同時提供保護心臟的作用。

一旦低於這個水平，人體內的鈉含量就會過高，隨著身體自動採取措施保存水分，罹患心力衰竭的風險也就會增加。

不過重點還是要持之以恆的養成喝水習慣，這些都是長期的變化。

該研究的作者在新聞稿中說：「根據我們每天喝多少水，水作用和血清鈉含量每天都會呈現變化，這是很自然的事情，然而在很長一段時間內，血清鈉濃度仍然保持在一個狹窄的範圍內，這可能與過去的習慣有關。」

心臟是非常重要的器官，心臟功能不好，全身都會受牽連，心臟衰竭又是所有心臟疾病的終點站，因此死亡率非常之高，甚至比某些癌症的死亡率還要高，因此我們更不能輕易忽視心臟病的風險。