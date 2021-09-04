家家戶戶幾乎都擁有冰箱，從風水角度來看，冰箱是一家的財庫，掌管著一家的財運與健康，因此擺放位置絕對要慎選。運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，千萬不能將冰箱擺在凶位、客廳、神龕前、魚缸前、廁所前，否則將會使家人運勢低落，賺錢困難。

▍1.不宜放在凶位

冰箱全天運轉，是動態的，而凶位宜靜不宜動，比如2021年的凶位在東南方，如果把冰箱放在東南位，那就會驚動凶星，擾亂磁場，使家中災禍頻生。

▍2.不宜放在客廳

有些家庭會把冰箱放在客廳裡，方便家人和客人取用食物飲料，但這是錯誤做法。我們知道冰箱是財庫，而客廳屬於家中的會客場所，把冰箱放在客廳裡，財庫就會外露，導致財運不順。

▍3.不宜對著神像

如果家中設置神龕，供養著神佛，最好不要將冰箱放在神像附近或對面，冰箱運轉時產生的任何動盪，都對神明不敬。神明本該庇佑家人，若是將冰箱放在神像附近，可能就會有反效果，影響家人的學業、事業，所以如果是這種情況，最好將冰箱移開。

▍4.不宜正對魚缸

冰箱的五行屬火，正對屬水的魚缸，會引發水火對沖。冰箱的五行同時也屬水，因為冰箱可以製冷，裡面有很多冰和水，放在魚缸附近就會加重水氣，水雖為財，可水氣過多，就會引發破財，招來厄運。

▍5.不宜對著廁所

廁所是污穢之地，而冰箱裡放著一家的食物，冰箱離廁所太近，會使穢氣飄入冰箱內，影響家人的健康。另外，冰箱是我們的財庫，若是與廁所正對，那麼廁所產生的煞氣會直衝冰箱，將冰箱中的財氣沖散，不利於聚財。

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