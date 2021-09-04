一名28歲的陳小姐與丈夫結婚兩年，儘管雙方平常工作繁忙，但還會維持固定性生活。最近一次做完床事後，發覺自己的私密處出現搔癢，起先以為是私密處或是內褲沒有清洗乾淨，但徹底清洗數次之後狀況仍然沒有改善，還發現私密處附近開始長出一些小水泡，因擔心會傳染給丈夫，因此開始找理由不跟丈夫發生性關係，丈夫還因此懷疑老婆有外遇險造成離婚。經過跟丈夫說明清楚後，雙方便一同前往醫院檢查，才知道原來是丈夫最近壓力大，嘴巴長了皰疹，在口交的過程中將病毒傳染給老婆，最終在醫師治療後，雙方都已恢復健康且和好如初！

●人與人的連結 易導致皰疹交叉傳染

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，根據世界衛生組織統計，全世界50 歲以下感染第一型簡單泡疹病毒（ HSV-1 ）的人口高達37 億人，另大約有4億年齡介於15-49 歲的人口感染第二型簡單皰疹病毒 （HSV-2）。

第一型簡單泡疹病毒最常感染唇部，而第二型簡單皰疹病毒最常出現在外生殖器，透過親密互動的「接觸傳染」，就可能將簡單泡疹病毒感染到生殖器周圍，而第二型皰疹也有可能傳染到嘴巴。

●皰疹潛伏期長 免疫力差容易反覆發作

李世明醫師說明，皰疹病毒在人體有分成「潛伏期」與「活化期」，儘管大部分時間會潛伏在身體中，但當人體免疫力下降時，就會顯現出來。患者剛發病時，通常會先覺得私密處熱熱刺刺的，接著就會開始產生許多讓人刺痛的小水泡，在經過1至2週後，水泡就會破掉或自然乾掉，這時傷口就會自然癒合，皰疹就會再次潛伏在身體內，等下次免疫力又下降時，就會再次復發。

由於皰疹有高達五成的復發性及潛伏性，因此患者通常都不清楚自己是否為第一次感染，但現在可以透過抽血檢查，分析血液中IgM及IgG的抗體濃度便可得知是否為第一次感染；另外第一次感染的患者，在出現小水泡之前會出現全身性的症狀，像是疲倦或局部的淋巴腫大，而第二次以上感染的患者，多半只會有局部性的紅、癢、痛為發病的前兆。

●皰疹發病靠藥物 平常應多增強免疫力

李世明醫師表示，目前針對皰疹的治療，因第一次發病的患者會較嚴重，會給予外用藥物、口服抗病毒藥物及打針進行治療，以盡快緩解患者的症狀。第二次以上的患者，則會先針對傷口清潔並給予外用藥物，降低感染及發炎，多數患者都會在1至2週後痊癒。

李世明醫師建議，由於皰疹多數時間潛伏於身體內，為避免傳染或感染，性行為時應全程使用保險套且避免多重性伴侶。另外，平時應保持睡眠充足、飲食均衡以維持免疫力，若不幸感染皰疹也不要驚慌，積極配合醫生的指示好好控制及治療，才能盡快重獲好生活！