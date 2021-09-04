在疫情期間，口罩不僅是最重要的防疫必備品，更是最能展現個人品味的時尚配件！Lisa Larson x 涔宇口罩、厭世動物園 STYLEi、一心一罩、明基健康生活皆推出外型療癒吸睛、材質透氣的時髦口罩，為生活增添一分幸福滋味。

▍1.Lisa Larson x 涔宇口罩

瑞典超人氣陶藝家Lisa Larson也推出口罩了！誠品書店近期與瑞典設計師品牌「Lisa Larson」合作，推出3款以可愛動物為主題的聯名口罩，包含最受歡迎的紅色條紋貓咪Mikey、刺蝟與粉色貓咪，童趣十足的動物印花讓人看了瞬間被療癒，於誠品書店18家實體門市、誠品線上以及蝦皮商城獨家販售。

誠品近期與瑞典設計師品牌「Lisa Larson」合作，推出3款以可愛動物為主題的聯名口罩。（圖／楊婕安攝）

在材質方面，是親膚透氣的3層結構口罩，超親膚的舒柔層複合纖維，不易引起過敏，加上 M.B 靜電過濾不織布，可有效過濾微粒，阻隔細菌，最外層則是防潑水性不織布，具有防霧氣、水氣、液體滲入的效果。

▍2.厭世動物園 STYLEi

誠品生活文創平台expo與快時尚口罩品牌STYLEi合作，推出知名插畫家「厭世動物園」的趣味聯名口罩，以「厭世吃自己」為主題，將可愛的插圖躍上口罩，替防疫的日子增添趣味。全系列有百搭的灰、黃、綠3色，不論是調皮的豬吃香腸，還是公雞一手拿鳳梨、一手拿苦瓜都非常幽默，令人看了會心一笑。

「厭世動物園」系列口罩有灰、黃、綠3色，不論是調皮的豬吃香腸，還是公雞一手拿鳳梨、一手拿苦瓜都非常幽默。（圖／楊婕安攝）

▍3.一心一罩

一心一罩為全台第一家擁有「雙鋼印」3D立體兒童醫用口罩的始祖，近期針對不同年齡層的小朋友設計2種不同尺寸的幼幼款、小童款口罩，同時推出3種親子款的吸睛造型印花，有魔幻鬱金香、活力橄欖花和毛絨寶貝熊，讓大人小孩都能一起戴，打造全家都萌翻天的親子穿搭。

除了親子款，也有冷暖雙色 PANTONE 系列及奢華大理石紋理系列。（圖／楊婕安攝）

獨家奈米科技過濾膜不只防護過濾率高達99%，更擁有2倍高透氣度，讓小孩們戴起來舒適又透氣，類蠶絲柔滑纖維材質光滑不易起毛絲，可吸附臉部的油脂汗水，就連耳帶繩也運用高彈不疲乏的蜜桃絨耳線，即使長期配戴也超舒服。另外，也有專為都會型男潮女設計的時髦成人款口罩，包含冷暖雙色 PANTONE 系列，及5種石紋主色的奢華大理石紋理系列，溫柔奶油、時尚藍、浪漫粉、冷酷黑白、恬靜綠通通美翻天。

▍4.明基幸福物語立體醫用口罩

明基健康生活近日推出韓版造型的立體醫用口罩，版型等同於韓國KF94口罩，4D立體設計能凸顯輪廓，小臉效果十足，除了單片包裝好收納，更採用高品質的水駐極熔噴不織布內層，具也高過濾效果，讓防護更完備！在色系方面，採用優雅精緻的莫蘭迪色，韓風感十足，另一款則是撞色系列，時髦又能展現出自信品味。

若想搭配優雅的韓系穿搭，可選浪漫破表的薰衣紫或低調溫柔的奶茶杏，非常襯膚，可讓整體造型增添甜美可愛感。（圖／楊婕安攝）

兩系列各有4個經典色，若想搭配優雅俐落的韓系穿搭，可選浪漫破表的薰衣紫或低調溫柔的奶茶杏，非常襯膚，可讓整體造型增添甜美可愛感，而乾燥粉也是今年韓妞們大愛的款式，讓人一戴上口罩就少女心噴發。若是喜愛運動穿搭的人，則可選擇白色搭配螢光橘耳帶的螢光色系，以大膽元素完美詮釋韓風的時尚摩登感。