長榮一天內再爆2起機師確診Delta案例，其中一例違反防疫規定，在自主管理期間外出聚餐趴趴走，還在入境時的健康聲明書上隱瞞症狀未通報，更有消息傳出，該名機師被抓包後，為了避免遭開除，竟提前申請退休。

根據《聯合新聞網》報導，有長榮內部人士透露，這名機師行徑讓公司高層震怒，將在4日開會懲處，最重不排除開除。離譜的是，這名機師自知大難臨頭，怕留下不良紀錄，竟在遭起底後，第一時間向公司申請退休。

長榮航空也在3日晚間發表聲明，證實該名完成兩劑疫苗施打的機師，自8月26日從芝加哥返台後，7天內違規外出與朋友聚餐，並在8月30日執勤台北-布里斯本勤務前就有症狀，卻在健康聲明書上勾選無症狀，將在4日召開紀律評議委員會進行議處。

長榮機師5天內傳出3名機師確診Delta，其中一名機師還傳染給在桃園就讀高職的兒子，造成學校停課兩周，2800多人檢疫，其中142人必須入住防疫所，其餘居家管理14天，一向只在重大群聚案現身坐鎮的衛福部醫福會執行長王必勝也到現場了解情形，讓不少民眾擔憂事件恐不單純。