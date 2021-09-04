受到新冠肺炎疫情影響，近年開始流行邀請明星直播帶貨，然而昨(2日)大陸網紅劉杰銘就在社群網站PO片怒控某位香港「不老女神」耍大牌，更表示知道發布這支影片等於自斷財路，讓自己再也接不到類似主持活動，但他真的受夠了，引爆大陸網友熱烈瘋猜他口中的耍大牌女星是誰。

大陸網紅劉杰銘昨晚PO片控訴不老女神耍大牌，他說原本今天要去跟明星直播心情激動，卻被臨時取消工作，還被明星指責他不懂規矩，令他相當委屈。劉杰銘氣憤還原直播現場，表示直播一半，女明星突然跟他說：「不好意思，我走了。」令現場眾人全傻眼，面面相覷。

後來女星更把劉杰銘叫到休息室訓話，「你懂不懂規矩？你說話這麼難聽，你一上來你就衛生巾衛生巾(衛生棉)，你說話說這麼難聽！」更不滿劉杰銘稱她不老女神，「你可以叫我的名字，為什麼要叫我不老女神？」

但劉杰銘也相當委屈，他說主辦方要賣的第一個商品就是衛生棉，在流程之前也一定跟女星方面有對過腳本，而且不老女神也是主辦方交代他的活動，因為直播網友就是要打不老女神這4字才能參加抽獎。

劉杰銘越說越生氣，更大爆現在明星帶貨都沒做功課，也沒試用過，而真正有做功課的人就是他們這些主播，更稱他覺得特別委屈的原因，就是不滿自己提前為活動做了這麼多準備功課，卻被不老女神在不了解流程、不了解狀況的情況下，把他換掉，還要指責他不懂規矩。

劉杰銘這部怒控不老女神耍大牌的影片，也在網上引發熱議，不少網友從他的嘴型等線索，紛紛猜測他口中所說的不老女神應該就是香港美魔女溫碧霞，影片底下留言一則比一則還精采，「別猜了，看口型溫碧霞」、「溫碧霞啊，這口型太明顯」、「這個視頻我已經保存了，你要是被那個耍大牌的刪了，沒關係我幫你發出去」。